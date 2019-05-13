Москва, 13 мая, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Изменение в правилах выплаты детских пособий в России — мера абсолютно верная и своевременная. Особенно на фоне демографических проблем, с которыми столкнулась Россия, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

sathyatripodi Двое детей

«Старая система, помимо совершенно очевидного нарушения прав получения детьми государственной поддержки (из-за требований оформления строго по месту прописки), грешила и иными недоработками», — отметил эксперт.

Стоит отметить такой немаловажный момент: молодые семьи с рождением ребенка и без того загружены заботами сверх всякого предела. Помимо ухода за детьми надо успевать и зарабатывать, и вести домашнее хозяйство, и зачастую выплачивать ипотеку. Куда уж тут ездить в другой город или тем паче регион, чтобы долго и хлопотно оформлять там документы на получение пособий, которые и без того положены по закону.

«Адресная помощь льготным категориям потребителей, а в данном случае речь о наиболее многочисленной группе — молодых семьях, не должна сталкиваться с устаревшими или просто неразумными бюрократическими препятствиями.

Тем более, что технически организовать оформление необходимых для получения пособий документов по месту фактического проживания совсем несложно», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в России изменились правила получения пособий на детей. Теперь привязка подачи заявления на получение пособий при рождении первого и второго ребенка по территории отменяется.

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