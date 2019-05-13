Киев, 13 мая, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Правительство Украины призвало депутатов Верховной рады «не создавать истерики для людей» относительно нынешней экономической ситуации в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

С таким призывом на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента сегодня, 13 мая, вступил первый вице-премьер-министр правительства Украины Степан Кубив, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня правительство, президент и парламент Украины… ответственные. Официальные данные свидетельствуют о развитии экономики, и непонятно, для чего сеять панику», — заявил Кубив.

Он также озвучил на заседании несколько цифр: рост ВВП Украины в первом квартале нынешнего года составил 2,2%, а заработная плата в долларовом эквиваленте составляет 381 долларов, что соответствует уровню 2013 г. При этом первый вице-премьер-министр пожаловался на чрезмерную долговую нагрузку:

«В январе-апреле мы отдали 33,5 млрд по долгам и по обязательствам. В мае мы должны отдать 35,5 млрд», — заявил Кубив, уточнив, что средства для майских выплат в распоряжении правительства есть.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Нацбанке Украины подтвердили, что рост реального валового внутреннего продукта Украины в I квартале 2019 года замедлился, подчеркнув, что это замедление обусловлено уменьшением положительного вклада сельского хозяйства — вследствие исчерпания влияния эффекта рекордного урожая зерновых и масличных культур в 2018 г.