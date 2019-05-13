Киев, 13 мая, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по военным вопросам Иван Апаршин может делать заявления, которые напрямую не может делать Владимир Зеленский. Об этом 13 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Николай Мельник, комментируя слова Апаршина о силовом варианте решения проблемы Донбасса и Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Возможно, господин Апаршин транслирует те мысли, которые напрямую не может сказать Владимир Зеленский. Он ещё не определился с той доктриной, которую будет применять. Это мнение довольно уважаемого человека, который работал в министерстве обороны. Есть военный страх? Есть. Я могу выйти драться с Майком Тайсоном, но чем это закончится — это другой вопрос. Так и с Украиной. Когда господин Наев (бывший командующий Операцией Объединенных сил) говорит, что мы за сутки можем выйти на границу, да, можем. А давайте посмотрим, есть ли у нас для этого силы?» — задался вопросом Мельник.

При этом он напомнил, что выполнение Минских соглашений невыгодно Украине, поскольку грозит появлением на её территории новых конфликтов.

«Россия требует от нас выполнения Минских соглашений. Нравятся они нам или не нравятся, мы не можем их выполнить. Более того, я считаю их выполнение преступным, потому что тогда на территории Украины мы получим много Донбассов», — подытожил Мельник.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Апаршин заявил, что военный способ решения вопроса Донбасса и Крыма есть. При этом он заверил, что никому не будет советовать проведение подобной операции.

Он признал, что возможности украинской армии с возможностями вооруженных сил России «несопоставимы».

Напомним, накануне бывший командующий Операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Вооруженные силы Украины способны за сутки освободить часть Донбасса.

«Непосредственно на военную акцию по освобождению территории пойдет очень мало времени — меньше суток. Главное в таком случае — очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться. А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры», — рассказал Наев.