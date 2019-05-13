Модена, Италия, 13 мая, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Руководство автокомпании Ferrari заявило о прекращении поставок двигателей для Maserati. Об этом сообщается на сайте Motor.

TopGear Russia Maserati Levante Trofeo

Решение было принято после объявления итогов продаж моторов в первом квартале 2019 года.

Как сообщается, за первые три месяца 2019 года доходы Ferrari от реализации моторов составили 58 млн евро — это чистая прибыль от продаж двигателей Maserati и доходы от их аренды командам Формулы 1. Таким образом, снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 23,4%.

Теперь компания Ferrari сможет перераспределить освободившиеся ресурсы в пользу автомобильного бизнеса. Предположительно поставки агрегатов прекратятся в 2021 или в 2022 году.

Судя по всему, 590-сильный кроссовер Levante Trofeo, представленный весной 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке, стал последней моделью Maserati с мотором от Ferrari.

Напомним, компания Maserati использует двигатели Ferrari с 2002 года.

Читайте также: В США на аукционе продали сгоревшую Ferrari F355