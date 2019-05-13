Населению Польши и Литвы снимают розовые очки: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 мая, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Уточнена информация по визиту Помпео в Россию;
- Грузия недовольна перевозками российских грузов по железной дороге;
- Ожидания Польши от вступления в ЕС не оправдались;
- Как Литва провожает президента;
- В Омске с начала мая из окон выпало пятеро детей.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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