Москва, 13 мая, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Изменения в федеральном законе о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, будут способствовать большей мобильности семей с детьми и уменьшает ряд проблем, связанных с привязкой выплат по месту прописки, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Альберт Анкер. Юнная мать у постели спящего ребенка. 1875

«Раньше это создавало определенные трудности для семей, проживающих в другом регионе. При рождении ребенка семья вынуждена была либо приехать и оформить пособие, либо отказаться от получения, не имея возможности его оформить. Учитывая, что информация о назначении пособия должна размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, все будет прозрачно и очевидно», — пояснила эксперт.

Но вот по размерам пособия может быть некоторая неопределенность, так как для каждого региона ежемесячная выплата приравнивается к величине прожиточного минимума. А у каждого региона эта величина разная.

«Необходимо понимать, что размер выплат будет определяться по месту фактического проживания семьи, по месту прописки или по месту рождения ребенка. Без прояснения этого вопроса может возникнуть трудность при распределении выплат», — считает Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в России изменились правила получения пособий на детей. Отныне территориальная привязка подачи заявления на получение пособий при рождении первого и второго ребенка отменяется.

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