Ташкент, 13 мая, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Спортсмены из Казахстана выиграли в Узбекистане чемпионат Азии по теннису среди игроков до 14 лет, сообщает 13 мая издание Informburo.

(сс) marijana1 Теннис

Чемпионами Азии стали Максим Батютенко из Караганды и Сандугаш Кенжибаева из Нур-Султана. В финальной игре казахстанский теннисист одержал победу над Супхавата Сау из Таиланда — 6:4, 6:1.

Кенжибаева оказалась сильнее Пари Синх из Индии — 6:4, 6:3. Максим Батютенко совместно с соотечественником Ерасылом Ердилдой занял также третье место в парном разряде.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 12 мая в Чимкенте состоялся международный теннисный турнир серии ATP Challenger. Чемпионом турнира стал спортсмен из Словакии Андрей Мартин.