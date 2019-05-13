Киев, 13 мая, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что готова помочь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому привлечь к ответственности представителей старой власти. Об этом она заявила 13 мая на согласительном совете Верховной рады, сообщило издание Liga.net.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«Я советую новому президенту создать надгосударственный орган — национальную комиссию расследования уголовных коррупционных преступлений старой власти», — рассказала она.

По мнению политика, от Зеленского ждут прежде всего привлечения к ответственности тех, кто «разрушал страну пять лет».

Отметим, с конца 90-х годов Юлия Тимошенко была вице-премьер-министром Украины, премьер-министром Украины и депутатом Верховной рады многих созывов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на согласительном совете Верховной рады разгорелся скандал из-за нежелания Рады назначать дату инаугурации избранного президента Украины.

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