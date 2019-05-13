Москва, 13 мая, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Тела всех погибших в катастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» опознаны. Об этом заявил глава бюро судмедэкспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев.

Sledcom.ru Сотрудники следственного комитета на месте жесткой посадки самолета SSJ-100

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По его словам, специалисты завершили все процедуры по молекулярно-генетической идентификации тел погибших.

«Все тела опознаны, идёт оформление необходимых экспертных заключений», — приводит ТАСС слова Шигеева.

В Следственном комитете РФ заявили, что опознаны тела 40 погибших. В ближайшее время будет завершена работа по идентификации ещё одной жертвы катастрофы — гражданина США.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который следовал из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок был вынужден вернуться в аэропорт вылета «Шереметьево» менее чем через полчаса после взлёта. Лайнер совершил жёсткую посадку и загорелся.

На борту находились 78 человек, 41 из которых погиб. Выжить удалось 33 пассажирам и четырём членам экипажа. Приоритетной версией катастрофы следователи называют ошибку пилотов.