Москва, 13 мая, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Вопросы увеличения капитализации рыбного бизнеса, в том числе в России, планируют обсудить эксперты на конференции «Стоимость рыбной отрасли: как оценить эффективность использования бизнесом общенационального ресурса?». Она пройдёт в рамках Третьего международного рыбопромышленного форума в июле этого года. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба Росрыболовства.

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Как пояснил руководитель ведомства Илья Шестаков, российским рыбакам важно понимать возможности пользования кредитными ресурсами, поэтому тема оценки рыбного бизнеса банками представляет для них большой интерес.

«Диалог на площадке Форума с опытными международными экспертами позволит нам понять, как мы можем упрочить позиции России на мировом рыбохозяйственном рынке и укрепить финансовое положение наших компаний», — сказал глава Росрыболовства.

В мероприятии примут участие представители российских федеральных ведомственных структур, рыбопромышленных компаний и ассоциаций, аналитики и эксперты международных финансовых организаций. Форум пройдёт 10−12 июля в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

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