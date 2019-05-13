Калуга, 13 мая, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Восемь прессованных брикетов желто-коричневого цвета и коробок с рассыпчатым веществом растительного происхождения обнаружили полицейские по месту жительства 26-летнего жителя Медыни Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в ходе исследования, проведенного специалистами экспертно-криминалистического центра регионального УМВД, установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами.

40.мвд.рф Брикеты желто-коричневого цвета с наркотиком

На период следствия в отношении подозреваемого калужским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данному факту следственным подразделением возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому в наркопреступлении грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Расследование продолжается.

Напомним, в 2018 году на территории Калужской области пресечено более 1000 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято около 50 кг наркотических средств. Выявлено более 10 фактов организации и содержания притонов для потребления наркотических средств. В управление Роскомнадзора по Калужской области направлена информация по 26 сайтам, используемым в целях незаконной пропаганды наркотиков.