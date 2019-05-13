Екатеринбург, 13 мая, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Тарифы на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга изменят только в 2020 году из-за транспортной реформы. Об этом заявил глава комитета по транспорту Игорь Ощепков журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Ощепкова, в 2019 году новое изменение тарифов в рамках транспортной реформы пока не планируется.

«Думаю, что в этом году тарифы точно не поменяются», — сказал чиновник.

В частности, пока не рассматривался вопрос о введение новых повременных тарифов по электронному проездному. В них должна быть заложена возможность пользования и в метро, и в других видах общественного транспорта, тогда как нынешние повременные тарифы невозможно использовать в метрополитене.

Напомним, с 15 мая в Екатеринбурге вырастет цена поездки в городском метро: с 28 до 32 рублей. Большинство горожан, за исключением имеющих социальную карту льготников, не смогут получить никаких послаблений по проезду даже с электронной картой (ЕКартой).