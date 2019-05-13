Москва, 13 мая, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Улучшить транспортную доступность Новой Москвы при помощи строительства нового остановочного пункта Санино на Киевском направлении Московской железной дороги планируют специалисты подразделения «Российских железных дорог», сообщает 13 мая пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Новый остановочный пункт будет состоять из двух платформ с навесами во всю длину, которые защитят пассажиров от осадков, а также двух подземных пешеходных переходов», — говорится в сообщении.

Сейчас на объекте ведётся строительство первой платформы. Железнодорожники переустроят путевое развитие, подготовят земляное полотно под укладку дополнительных путей и выполнят устройство контактной сети.

После запуска остановочный пункт Санино обеспечит транспортную доступность Новомосковского административного округа Москвы. В частности, жители округа смогут сократить путь и уменьшить время на поездку до Киевского вокзала или транспортно-пересадочных узлов. Завершить строительство планируется в 2020 году.