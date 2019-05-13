Ярославль, 13 мая, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка правительства Ярославской области Евгений Вишневский покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти региона.

Правительство Ярославской области

В самом правительстве эту информацию подтвердили. Отставка была принята 9 мая. Вишневский был назначен на эту должность год назад — в мае 2018 года. До этого возглавлял департамент сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области.

О причинах отставки ничего не известно. В сфере сельского хозяйства в Ярославской области не было никаких заметных достижений кроме создания пирамиды из покрашенных в золотой цвет яиц на ярославском стенде ярмарки «Золотая осень» в Москве. Пирамида вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Правительство региона, начиная с 2017 года, неоднократно анонсировало громкие проекты в сфере сельского хозяйства — выращивание форели в Пошехонье, африканского сома в Ростовском районе, кролиководческого кластера под Даниловом. О реализации какого-либо из этих планов власти пока не сообщали.

В настоящее время исполняет обязанности директора департамента АПК Валентина Шишина.