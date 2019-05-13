Москва, 13 мая, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Сегодня, 13 мая, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам заседания Совета губернаторов России и Японии, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«К взаимодействию двух стран подключаются представители не только местных властей, но также деловых и общественных кругов, деятели науки, культуры и образования», — отметил президент РФ.

По его мнению, межрегиональные связи являются важной составляющей отношений между двумя государствами.

«Члены Совета губернаторов России и Японии наметят новые, перспективные механизмы межрегиональной кооперации для дальнейшего упрочения дружбы и взаимопонимания между народами двух стран», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам форума успешной работы.

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