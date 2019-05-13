Анкара, 13 мая, 2019, 13:46 — ИА Регнум. В 2019 году международной награды «Голубой флаг» (присуждается с 1987 года пляжам за соответствие самым высоким стандартам качества) удостоены 463 турецких пляжа, 202 из которых находятся в Анталье. Таким образом, Анталья продолжает лидировать в Турции и мире по числу пляжей с наградой «Голубой флаг». На втором месте в Турции — Мугла (109 пляжей), третьем — Измир (49 пляжей), за ним идёт Айдын (30 пляжей).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турецкий пляж

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, глава турецкого Фонда защиты окружающей среды (TÜRÇEV) Мурат Игитол рассказал, что Турция входит в топ-3 государств с наибольшим количеством пляжей с наградой «Голубой флаг», уступая по этому показателю только Испании и Греции. По его словам, в 2018 году в Анталье «Голубым флагом» было отмечено 200 пляжей, а в 2019 году к ним добавились еще 2. Глава фонда также отметил, что число пляжей, отмеченных наградой «Голубой флаг», растет не только в Анталье, но и по всей Турции. Мурат Игитол уточнил, что «Голубым флагом» в 2019 году в Турции награждено 150 общественных пляжей и 313 пляжей, находящихся при туристических объектах. Руководитель TÜRÇEV заявил, что деятельность фонда направлена на увеличение числа пляжей и пристаней, отмеченных наградой «Голубой флаг». Он добавил: «TÜRÇEV был основан в 1993 году и проделал за время своего существования важную работу в кооперации с соответствующими министерствами. Если в 1995 году в Турции количество отмеченных «Голубым флагом» пляжей составляло всего 5, то сегодня их уже 463. Это является итогом совместной работы команды профессионалов. Фонд также тесно сотрудничает с муниципальными властями и туристическими центрами».