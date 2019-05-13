Токио, 13 мая, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Малайзия и Япония ведут переговоры об отправке в Японию малазийских рабочих в рамках новой визовой программы Японии, которая была запущена в апреле.

(сс) Max Braun Японская виза

Министр людских ресурсов Малайзии М. Куласегаран прибудет с визитом в Токио в июле этого года для подписания соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции с Японией. На основе этого соглашения будет создана база для обмена информацией с целью набора рабочих в те сектора экономики Японии, которые наиболее остро нуждаются в иностранной рабочей силе из-за быстро стареющего населения и низкой рождаемости, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Напомним, Япония первого апреля ввела новые визовые условия, чтобы привлечь больше иностранных рабочих в страну, которая испытывает демографический кризис. Этот шаг ознаменовал собой серьезный политический сдвиг от традиционно строгих иммиграционных правил.

Иностранцы со знанием японского языка и определенными навыками работы теперь могут подать заявление на получение статуса резидента под названием «Квалифицированный рабочий-специалист», который предоставляет право на труд в 14 секторах японской экономики, таких как строительство, сельское хозяйство, уход за больными и так далее на срок до пяти лет.