Токио, 13 мая, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью призвал своего японского коллегу Такамори Йошикава снизить тарифы на сельскохозяйственную продукцию Японии. Таким образом США стремится сократить дефицит торгового баланса своей страны с Японией. Именно дефицит торгового баланса и стал последним толчком к отмене тарифов на американскую сельскохозяйственную продукцию.

Кукуруза

«У нас есть и всегда был длительный и устойчивый торговый дефицит с Японией на сумму примерно 70 миллиардов долларов, что говорит о том, что мы были очень и очень хорошим клиентом для Японии в течение многих лет», — сказал Пердью журналистам.

В начале встречи, состоявшейся в Ниигате, к северо-западу от Токио, Йошикава подчеркнул, что Япония является важным экспортным направлением для США и что США рассматривают Японию как стабильного поставщика сельскохозяйственной продукции, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Ранее Пердью выразил желание быстро договориться с Японией, четвертым по величине торговым партнером США, о снижении тарифов на сельскохозяйственную продукцию в рамках усилий по заключению двусторонней торговой сделки. Токио, однако, не проявил большого энтузиазма в отношении этого предложения.

Напомним, США вышли из Транстихоокеанского партнерства, в котором на данный момент состоит 11 стран, среди которых Япония и основные производители сельскохозяйственной продукции, такие как Австралия, Канада и Новая Зеландия.