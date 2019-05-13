Саратов, 13 мая, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы 13 июня 2019 года начнёт слушания по иску АО «Авиакомпания «Россия» к АО «Саратовские авиалинии» о взыскании свыше 202 млн рублей, куда входит долг и санкции. Третьим лицом в деле участвует ОАО «Илюшин Финанс Ко» — крупнейшая российская компания в сфере авиационного лизинга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Исковое заявление было подано 30 апреля 2019 года, а к производству его приняли в преддверии майских праздников. Сумма претензий истца — АО «Авиакомпания «Россия» составляет 202 244 304,08 рубля. Компания, работающая в сфере авиализинга, ОАО «Илюшин Финанс Ко» выступает в деле третьим лицом без самостоятельных требований. 13 июня пройдёт предварительное заседание.

В иске речь идёт «о взыскании 202 244 304,08 рубля суммы долга и имущественных санкций, с начислением пени на сумму долга по арендной плате по день фактической оплаты долга». Подробности претензий пока неизвестны.

Напомним, у АО «Саратовские авиалинии» проблемы начались после авиакатастрофы 11 февраля 2018 года. Самолёт саратовского перевозчика Ан-148 разбился в Московской области почти сразу после вылета из аэропорта «Домодедово». В результате происшествия погиб 71 человек. Последовавшие проверки выявили нарушения, и у АО был отозван сертификат эксплуатанта.

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