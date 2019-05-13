Москва, 13 мая, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Нефтяные цены растут 15 мая на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, которая может привести к перебоям поставок сырья, несмотря на провал торговых переговоров между США и КНР. С открытия торгов баррель марки Brent подорожал почти на 1,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Представители Саудовской Аравии заявили, что среди пострадавших, во время «диверсионной атаки» в Оманском заливе, судов оказались два саудовских танкера. Недавний инцидент серьезно обострил и без того «прохладные» отношения между Ираном и США, которые обвинили Исламскую Республику в провокациях и выразили готовность перебросить в регион дополнительные военные силы. Данная новость будет играть главную роль в формировании нефтяных цен в ближайшее время: котировки вполне могут протестировать уровень в $72 за баррель», — полагает эксперт.

Угроза очередного военного конфликта на Ближнем Востоке позволила нивелировать негатив от провалившихся торговых переговоров двух крупнейших экономик мира: Вашингтон повысил тарифы на китайские товары стоимостью в $200 млрд, так как Пекин отказался изменять китайское законодательство и осложнять деятельность отечественных компаний. В первые три месяца 2019 года на США и КНР приходилось порядка 35% от всего потребления нефти, однако, затянувшийся торговый конфликт способен отразится на глобальном спросе на сырье и ограничить рост цен.

«В данный момент инвесторы сконцентрировали свое внимание на конфликте у побережья ОАЭ, но уже в ближайшие дни должны будут вновь вспомнить о теме таможенных барьеров, что должно крайне негативно отразится на котировках», — считает Николаев.

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