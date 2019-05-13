Москва, 13 мая, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Сегодня, 13 мая, российская валюта начнёт снижение относительно доллара США к уровню 65,80 и по отношению к евро на отметку 74 рубля. Причиной негативной динамики будет преимущественно неопределенность вокруг вербальных драйверов от президентов США и Китая по теме новых пошлин и дальнейших экономических отношений этих стран, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Дополнительно из внешних факторов влияния на рубль стоит учитывать динамику цен на нефть в мире. Отсутствие волатильности на рынке энергоресурсов в начале мая не сможет сдерживать силу продавцов по рублю», — считает эксперт.

Рассматривая внутренние факторы влияния на курс рубля стоит отметить, что поддержку покупателей стоит ждать только лишь благодаря периоду налоговых выплат. Вероятно, активизируются покупатели ближе к 15 мая.

«Именно 15 мая будут опубликованы новые данные по запасам нефти в США. Тогда можно будет узнать о силе спроса на российские долговые бумаги после длительных выходных. Это значит, что перед весомыми новостями могут начать фиксировать короткие позиции по рублю и более выгодно продавать доллары и евро перед моментом снижения их стоимости на территории РФ», — пояснила Сальникова.

Читайте также: Рубль в период стресса поддержит налоговый период