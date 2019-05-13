Найроби, 13 мая, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Пожар в столичной трущобе Кибера 7 мая оставил тысячи человек без крова. Предположительной причиной огня стал взрыв газовой горелки. Об этом передает BBC Swahili со ссылкой на свои источники.

Hans Огонь. Пламя

По их словам, супруги поссорились, и во время потасовки газовая горелка упала и взорвалась. Тут же начался пожар, огонь быстро перекинулся и на соседние дома. В результате в пожаре сгорели 300 домов.

Ситуацию ухудшают начавшиеся дожди.

«Люди остались без крова. К несчастью начались дожди, людям больше негде от него укрываться», — заявила парламентарий окружного парламента Найроби Сесилия Айот.

Дома в трущобе Кибера расположены очень близко друг к другу, и любой пожар несет серьезную угрозу. Хаотичная застройка затрудняет доступ пожарных.