Киев, 13 мая, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Вопрос легитимности новоизбранного президента Украины на сегодняшний день является «первоочередным вопросом для человечества» в целом и Украины в частности. Такое мнение сегодня, 13 мая, на заседании согласительного совета глав фракций и комитетов Верховной рады высказала депутат Надежда Савченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

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В этой связи политик потребовала от парламента страны рассмотреть вопрос об инаугурации Владимира Зеленского в первую очередь.

«Я считаю, что в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос про инаугурацию 19, максимум 20 мая», — сказала Савченко.

Добавим, что в Раде уже зарегистрировано постановление о проведении инаугурации 19 и 20 мая, а также 1 июня.

Напомним, ранее перенести церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского с 19 на 20 мая предлагал и депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй, чтобы «не пересекаться с Днём памяти жертв политических репрессий».

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно окончательным результатам второго тура президентских выборов, который состоялся на Украине 21 апреля, кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, его оппонента, пока действующего президента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов ЦИК (это было сделано 30 апреля). То есть не позднее 3 июня. Однако до сих пор дата вступления новоизбранного главы государства в должность не определена. Сам Зеленский и его команда хотят провести инаугурацию 19 мая. Но Верховная рада эту дату не согласовала. Большинство парламентариев заявляют, что инаугурацию можно провести 28 мая или же 1 июня.