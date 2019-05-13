Москва, 13 мая, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Опрос ВЦИОМ, касающийся мотивации трудовой деятельности жителей России показал довольно неожиданные результаты. 78% опрошенных предпочли бы трудиться даже при отсутствии финансовой необходимости, причем 56% предпочли бы работать на текущей работе, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По ее мнению, работодатели (в том числе основной работодатель в нашей стране — государство) к результатам этих опросов могут отнестись двояко. С одной стороны, большое число наемных работников, которые готовы работать больше и лучше без повышения зарплаты, — это подарок для работодателя. К сожалению, некоторые работодатели в частном секторе таким «подарком» злоупотребляют и очень неохотно повышают зарплаты работникам, при этом не заботясь ни о качестве условий труда, ни о бонусах и премиях, ни о нормальном социальном пакете.

«В посткризисное время, когда реальные доходы падают несколько лет подряд, хороший социальный пакет и хорошие условия труда, в том числе нормальная обстановка в рабочем коллективе, являются важными факторами, удерживающими работников от смены работы, даже если зарплата не повышается или повышается символически.

Но с другой стороны, например, государство как работодатель может с тревогой задуматься о том, какое будущее ждет наши показатели производительности труда, если молодежь не видит иных мотивов для выбора профессии, кроме хорошей зарплаты, престижа и карьеры», — пояснила эксперт.

В целом граждане РФ, судя по данному и ряду других социологических опросов, связанных с рынком труда и выбором профессии, предпочитают не самый высокий, но гарантированный доход, то есть «синицу в руках», погоне за призрачным «журавлём в небе», то есть за высокими доходами, но сопряженными с высоким риском.

«Кто-то в связи с публикацией результатов таких опросов вспомнит горький хит 90-х годов ХХ века «Скованные одной цепью» и слова из этой песни о «гарантированной нищете» советского населения. А кто-то задумается о том, что способы альтернативного заработка в России развиты очень мало: собственное дело открыть очень непросто и еще труднее начинающему предпринимателю выживать в условиях конкуренции с «крупняком», а российский фондовый рынок после бегства из России в связи с санкциями Запада значительного числа иностранных инвесторов стал гораздо менее привлекательной сферой для инвестиций, чем лет десять назад.

Так что в сегодняшней России проще жить на гарантированную небольшую зарплату, чем пуститься в свободное плавание по волнам свободного предпринимательства. Которое у нас, увы, совсем не свободно», — высказала своё мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство жителей России — 78% — готовы работать даже при отсутствии нужды в заработке.

Читайте также: Почти 80% жителей РФ готовы работать без необходимости