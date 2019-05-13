Вашингтон, 13 мая, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Иран — активная угроза, но Вашингтон готов вести переговоры с Тегераном. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью CNBC.

(сс) Gage Skidmore Майк Помпео

По словам дипломата, необходимо понимать ситуацию верно:

«Наша цель — не война. Наша цель — смена поведения иранского руководства», — сказав Помпео, выразив надежду, что иранский народ «в итоге получит то, что хочет» и что так сильно заслуживает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео пригрозил, что на любые нападения со стороны Ирана или его доверенных лиц любой идентичности против интересов или граждан США получат быстрый и решительный ответ.