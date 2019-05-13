Москва, 13 мая, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что российское кино показало «очевидный качественный рост» в направлении конкуренции с голливудскими фильмами. Он отметил, что в России стали «просто снимать хорошие фильмы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

Мединский напомнил, что в 2012 году в России отечественные фильмы посмотрели 28,7 млн зрителей, а в 2018 году — уже 57,9 млн. По мнению руководителя ведомства, снятые в этот период картины «опираются на близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности». Владимир Мединский опубликовал соответствующий текст в авторской колонке на сайте РИА Новости.

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Напомним, 7 мая 2019 года Владимир Мединский дал разъяснения по поводу выдачи прокатного удостоверения фильму Люка Бессона и Томаса Винтреберга «Курск» про катастрофу российской подлодки, произошедшую в 2000 году.

Министр заявил, что все знают, в каком состоянии в 2000 году находились российские армия и флот, и добавил, что тогда руководство страны взялось за исправление сложившейся ситуации. Мединский отметил, что министерство не намерено идти по пути «советского агитпропа» и запрещать западные фильмы.