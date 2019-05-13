Киев, 13 мая, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Директор официального Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому «публично присягнуть на верность националистам», иначе те, мол, могут подвергнуть его жесткой критике. Особенно если Зеленский внесет какие-либо поправки в уже подписанный Петром Порошенко закон, ограничивающий использование всех языков, кроме украинского.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Смелость Вятровича, который и после оглушительного поражения Порошенко на выборах ходит по эфирам телеканалов и призывает нового президента сделать то, ради отсутствия чего избиратели за Зеленского и голосовали, напоминает, сколько глубока наивность граждан, полагавших, будто коллективный Зеленский будет что-то принципиально менять в этом вопросе.

При этом важно подчеркнуть, что Зеленский — не Порошенко, и стиль работы с национальным вопросом, конечно, изменится. Команда нового главы государства уже показала, как именно он изменится: опубликованной фотографией, на которой рядом с Зеленским стоят советский ветеран и бывшая сотрудница УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Разница состоит в уровне прагматического цинизма. Конечно, Порошенко тоже выдумал свой «украинский национализм», но у него не хватило ума играть в равноудаленность, а у команды Зеленского — хватает. Их отношение к своим согражданам как (мягко выражаясь) к очень неумным людям позволяет делать ставку на такую равноудаленность и быть уверенными, что ставка сыграет.

Коллективному Зеленскому нет никакой необходимости присягать нацистам, потому что такая присяга сделала бы новую власть зависимой от нацистов. Куда эффективней и безопасней — лавировать, выделяя то нашим, то вашим. Вполне возможный стиль поведения, если тебе самому глубоко безразлично, кто был прав и кто виноват, и если история твоей земли и твоего народа ничему тебя не научила.

Три четверти избирателей, голосовавших против Порошенко, дали Зеленскому понять, каким они хотят видеть «компромисс» с коллективным Вятровичем. Прямо по Сергею Довлатову: «Я знаю, что такое компромисс. Мой компромисс таков. Мокер становится на колени и при всех обещает честно работать. Тогда я его, может быть, и прощу». Программа-минимум — Вятрович должен быть незамедлительно уволен как человек, не приносящий государству никакой пользы и приносящий ему огромный вред. Программа-максимум — Вятрович должен сесть в тюрьму за многолетнее разжигание межнациональной розни (статья 161 УК Украины, до пяти лет тюрьмы).

Но коллективному Зеленскому глубоко безразлично, что думают избиратели. Руководители шестого президента Украины считают, что пускай детишки-нацисты играются со своими свастиками, большого вреда не будет, а когда-нибудь и пользу принесут. Или, как выразился шестой президент Украины, «Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно».

С точки зрения интересов Украины такая политика самоубийственна, но интересы Украины тут никого и не интересуют.