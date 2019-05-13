Краснодар, 13 мая, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Корпоративный фестиваль ПАО «Газпром» открылся в Краснодарском крае. Нынешний финал в Красной Поляне — восьмой. Его организатором выступает стопроцентное дочернее предприятие ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Четыре раза финалы фестиваля — с 2006 по 2012 год — принимал Геленджик. В 2013 году заключительный тур состоялся в белорусском Витебске. Затем история корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» оказалась связана с Красной Поляной.

Пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Делегация ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на церемонии открытия фестиваля «Факел»

Давая оценку фестивалю, заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Роман Сахартов, в частности, напомнил:

«Вырос «Факел» пятнадцать лет назад во многом благодаря ярким примерам творческой самодеятельности в «дочках», более того — идея проведения этого масштабного мероприятия принадлежала работникам газовой отрасли…»

Председатель жюри, руководитель академического хора им. М. Е. Пятницкого Александра Пермякова заметила:

«За все годы, которые я возглавляю жюри фестиваля, к великому счастью, пришла к выводу: профессиональным коллективам есть чему поучиться у коллективов народного творчества Газпрома».

Чжао Хуншен, представитель CNPC, заместитель генерального секретаря Союза работников культуры и искусства отметил, что в Китайской национальной нефтегазовой корпорации уделяют большое внимание развитию корпоративной творческой самодеятельности, а «Факел» вдохновил на создание творческих коллективов из числа сотрудников.

На заключительный тур конкурса съехалось более 1,6 тыс. участников и гостей из 39 дочерних обществ Газпрома. Делегации представляют регионы России, Белоруссии и Киргизии. Примут участие в мероприятиях фестиваля и гости из Франции, Германии, Китая, Вьетнама, Узбекистана, Боливии.

Номинации — «вокал», «хореография», «вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли», «эстрадно-цирковой и оригинальный жанр», «фольклор». Традиционно в рамках тура проводится конкурс «Юный художник».

Лучшие исполнители и творческие коллективы будут определены в трех возрастных категориях — от самых маленьких (некоторым юным артистам нет еще и шести) до взрослых старше семнадцати лет…

Церемония открытия фестиваля состоялась на сцене концертного зала «Роза Холл». Первый день конкурса показал: в финале серьезная конкуренция.