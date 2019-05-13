Бербанк, США, 13 мая, 2019, 12:16 — ИА Регнум. В сети появились кадры и описания финального сезона популярного сериала «Теория большого взрыва». Их опубликовал портал Deadline со ссылкой на телеканал CBS.

Цитата из тизера финала серииала «Теория Большого Взрыва» . США. 2019. Скриншот страницы deadline.com Двое с телефоном

Последний, двенадцатый сезон, заканчивают два эпизода, каждый из которых длится по часу. Первый называется «Константа перемен»: он предвещает крупные новости для Шелдона (Джим Парсонс) и Эми (Маим Бялик). Пара работает над проектом супер-асимметрии, который сулит им Нобелевскую премию по физике.

Во втором эпизоде «Стокгольмский синдром», зрители в последний раз увидят основных персонажей истории. Бернадетт (Мелисса Ройч) и Воловиц (Саймон Хелберг) впервые оставят своих детей, Пенни (Кейли Куоко) и Леонард (Джонни Галецки) пытаются сохранить тайну, Шелдон и Эми держатся вместе, а Кутраппали (Кунал Найяр) заводит нового друга.

Цитата из тизера финала серииала «Теория Большого Взрыва» . США. 2019. Скриншот страницы deadline.com Двое с телефоном

Сериал завершится 16 мая 2019 года: вслед за финальными сериями выйдет специальный выпуск телешоу, в котором актеры расскажут о секретах съемок и своих персонажах.

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«Теория большого взрыва» заканчивается спустя 280 эпизодов. Сериал выходил на экраны с 2007 года и стал культовым для гик-культуры благодаря обилию отсылок к различным фантастическим произведениям и видеоиграм, и поощрению тяги к науке. Закрытие сериала связывают с уходом из актерского состава исполнителя главной роли Джима Парсонса.