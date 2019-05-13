Волгоградская область, 21 января, 2013, 18:38 — ИА Регнум. В Красноармейском районе Волгограде задержана крупная партия нелегального груза. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе пропаганды ГИБДД по Волгограду 21 января, оперативная информация о том, что со стороны города Элисты Республики Калмыкия двигается грузовой автомобиль, перевозящий фальсифицированный спирт, была получена в минувшую пятницу.

Утром 18 января сотрудник полиции остановил грузовик для проверки документов, которые не вызвали подозрений. Между тем, автомобиль полностью соответствовал указанным в ориентировке данным. Полицейский, осмотрев грузовик, увидел, что прицеп автомобиля опечатан, после чего на место была вызвана следственно-оперативная группа.

"Машину отбуксировали в районный отдел полиции, где, в присутствии свидетелей, пломба была снята, прицеп осмотрен. Чтобы скрыть фальсификат, мошенники заполнили его коробками с косметическим лосьонам. Отодвинув коробки, оперативники обнаружили большое количество 5 литровых емкостей, наполненных спиртосодержащей жидкостью, общим объемом 25 тонн, без каких либо маркировок и этикеток", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводиться проверка, автомобиль и водитель задержаны.