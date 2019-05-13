Киев, 13 мая, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Представитель команды Владимира ЗеленскогоАлександр Данилюк прокомментировал перспективы сотрудничества новоизбранного президента Украины с текущим составом Верховной рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

В частности, по словам Данилюка, конфликта между ветвями власти удастся избежать, если парламент будет принимать важные для Зеленского и страны законы.

«Надо сделать так, чтобы отказ депутата поддержать хорошую инициативу имел для него высокую политическую цену. Пусть объясняет своим избирателям, почему он против антикоррупционных законов и обновления кадров. Нам нужно, чтобы принимались важные решения. Зачем распускать работающую Раду? А неработающую — просто необходимо», — заявил Данилюк в интервью изданию «Лига».

Верховная рада сейчас фактически применяет «политические репрессии» в отношении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил в свою очередь в эфире одного из украинских телеканалов экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко, комментируя действия парламента, направленные на затягивание инаугурации.

Он считает, что парламент не хочет идти на примирение с президентом Зеленским, хотя, по идее, чем быстрее пройдет инаугурация, тем лучше и больше будет работать Верховная рада и лучше будет гражданам страны.

Пустовойтенко раскритиковал решение Рады отложить назначение даты инаугурации как минимум до 14 мая (в этот день должно пройти первое после официального объявления результатов выборов пленарное заседание), заявив, что заседание по этому вопросу можно было провести до 9 мая.

Также экс-премьер Украины заявил, что 2019 год — «пропащий» для Украины в социальном, экономическом и политическом планах, как во внутренней, так и во внешней политике.

«Пока пройдет инаугурация, пройдут парламентские выборы, потом подсчитают голоса, сформируют комитеты Верховной рады, дальше нужно формировать правительство, если будет создана коалиция… Новое правительство может появиться не ранее первого квартала 2020 года. Работы Верховной рады никакой не будет, где это примирение?» — задался вопросом Пустовойтенко.

ИА REGNUM напоминает, что 10 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выступил с эмоциональным видеообращением, в котором потребовал от Верховной рады назначить инаугурацию на 19 мая.

«Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое», — заявил Зеленский, добавив, что последние шаги Порошенко напоминают ему «поведение туристов в египетском отеле».

Среди решений действующего президента, возмутивших победителя выборов, — активные кадровые перестановки в высшем командовании армии, Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания и в Верховном суде Украины, массовая раздача званий генералов и присвоение звания «Герой Украины» действующему главе СБУ Василию Грицаку.

Сегодня, 13 мая, в Верховной раде пройдет согласительный совет лидеров фракций и руководства парламента.