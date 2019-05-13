Нью-Дели, 13 мая, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что облачная погода не позволила радиолокационным станциям (РЛС) Пакистана засечь истребители ВВС Индии в день авиаудара в пакистанском Балакоте. Об этом 12 мая сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар» со ссылкой на интервью премьер-министра.

Сухой Су-30МКИ ВВС Индии

В своей речи Нарендра Моди заявил, что из-за облачной погоды эксперты предлагали перенести авиаудар на другой день. Тем не менее, премьер-министр настоял, чтобы операция состоялась 26 февраля, как и было запланировано. Нарендра Моди обосновал свою позицию тем, что облака должны были помешать обнаружению истребителей ВВС Индии пакистанскими РЛС и обеспечить скрытность подлета авиации к позициям террористов в Балакоте.

Заявление Нарендры Моди вызвало бурю критики среди индийской общественности и экспертного сообщества. Как пояснили специалисты, облака никак не влияют на работу РЛС. Более того, доподлинно известно, что Пакистан засек приближение индийских истребителей в день удара в Балакоте. В своем аккаунте в Twitter лидер «Коммунистической партии Индии (марксистской)», или КПИ (М), Ситарам Йечури заявил, что подобные «безответственные высказывания» со стороны премьер-министра наносят удар по репутации правящей партии и политического руководства страны в целом. Председатель оппозиционной кашмирской партии «Национальная конференция» Омар Абдулла осмеял неосведомленность Нарендры Моди в отношении принципа работы радаров.

Напомним, что 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по тренировочной базе террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» в Балакоте, Пакистан. Указанный авиаудар стал ответом на теракт в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля, когда смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» нанес удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF) Индии. В результате теракта погибло более 40 офицеров CRPF.