Нью-Дели, 13 мая, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Индии и лидер правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) Раджнатх Сингх обвинил оппозиционную партию «Индийский национальный конгресс» в попытке обмана населения страны. По сообщению индийского новостного издания «Адж так», с соответствующим заявлением деятель БДП выступил 12 мая на митинге в Каракате, штат Бихар.

(сс) Barney Moss Нищета в Индии

В своей речи Раджнатх Сингх подчеркнул, что оппозиционный «Индийский национальный конгресс» находился у власти более 55 лет. По мнению главы МВД Индии, все премьер-министры, представлявшие ИНК, «заманивали избирателей» обещаниями искоренить бедность, однако никаких конкретных мер для достижения этой цели не предпринимали. Раджнатх Сингх отметил, что в годы правления «Индийского национального конгресса» лишь 15 из 100 рупий, выделенных на борьбу с бедностью, действительно были потрачены по назначению. Министр внутренних дел заявил, что правительство БДП во главе с премьер-министром Нарендрой Моди продемонстрировало свою готовность и способность покончить с этой проблемой раз и навсегда.

Напомним, что в настоящее время в Индии проходят всеобщие парламентские выборы. Голосование завершится 19 мая.