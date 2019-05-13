Москва, 13 мая, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Повседневные расходы жителей России в апреле 2019 года снизились по сравнению с мартом. Так, за апрель граждане сократили траты на 7,7%. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кошелек

По сравнению с апрелем 2018 года расходы граждан выросли на 6,4%, превзойдя размер накопленной за год инфляции в 5,2%.

В апреле расходы снизились во всех регионах России. Исключение составил Северо-Запад, там жители потратили в апреле на 11,9% больше, чем в марте.

В разрезе года рост расходов отмечен почти во всех федеральных округах за исключением Дальнего Востока, где траты жителей по сравнению с апрелем 2018 года сократились на — 3,9%.

В остальных федеральных округах рост расходов составил от 3,4% в Приволжском ФО до 11,3% в Сибири и 16% на северо-западе России.

Скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года повседневные расходы граждан РФ в отличие от привычного снижения, напротив, пошли в рост и увеличились на 1,9% по сравнению с январем.

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