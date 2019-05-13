Киев, 13 мая, 2019, 10:58 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают заявление олигарха Игоря Коломойского, который ранее в одном из интервью допустил, что следующим премьер-министром Украины может быть назначен действующий руководитель компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

(сс) Campbeca Андрей Коболев

«Потому что он (Коболев) — технический человек, который будет выполнять концепцию развития страны. Важно саму концепцию развития написать. Ее у нас нет. Ее не было последние 15 лет», — заявил Коломойский.

Не стоит удивляться, что Коломойский так «искренне и честно» положительно оценивает работу Коболева в должности руководителя «Нафтогаза» и толкает чиновника на повышение, заявил журналистам сегодня, 13 мая, украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук. Специалист отмечает, что с расширением возможного влияния на президента Украины Владимира Зеленского Коломойский видит выгоду и от возможности иметь своего премьер-министра, и «своим», ближайшим к олигарху сейчас является именно Коболев.

Также Корольчук объясняет последствия для украинской энергетики от такого альянса:

«Первой задачей для Коломойского является продолжение политики сдачи «Нафтогазом» интересов государства в «Укрнафте». Особенно Коломойского интересует будущая приватизация 50% государственного пакета акций. И Коболев, согласно ожиданиям Коломойского, в должности премьера будет помогать ему в этом.

Вторым важным вопросом для Коломойского является суд в Стокгольме, где он требует от Украины и «Нафтогаза» вернуть 10 млрд кубометров газа миноритарным акционерам «Укрнафты». Сумма иска почти 5 млрд долл. А поэтому бороться есть за что. И плечо своего премьер-министра Коболева будет очень полезным», — напоминает эксперт.

Третье, что интересует Коломойского и для чего ему нужен ручной премьер Коболев, — это возможность стать участником украино-европейского партнерства по транзиту газа и операций по купле-продаже газа, анализирует далее ситуацию Корольчук.

«Сейчас завершается наконец передача имущества компании «Магистральные газопроводы Украины», которая будет заключать соглашение о транзите российского газа в ЕС. Также европейские компании будут выступать в роли посредника для перепродажи российского газа в Украину. Это также является хорошим «местом» для получения прибыли компаниями, которые могут быть близкими к Коломойскому.

Четвертый вопрос для Коломойского — расширение своего присутствия на рынке добычи газа частными компаниями. В период конфликта с Порошенко возможности Коломойского в этом секторе существенно уменьшились. Поэтому роль «Нафтогаза» и Коболева в этом вопросе была бы также очень вспомогательной для олигарха», — подчеркивает специалист.

Впрочем, украинские эксперты отмечают, что правительство на Украине назначает не Игорь Коломойский и не новоизбранный президент Зеленский, а Верховная рада, поэтому о практических воплощениях планов олигарха речи пока нет.

«Поэтому данное заявление Коломойского — это просто публичная демонстрация теплого отношения бизнесмена, но также проявление неуважения к украинским госинституциям», — заявил в эфире одного из телеканалов политолог Виталий Портников.

Отметим, что сам Коболев по состоянию еще не отреагировал на заявление Коломойского о возможном назначении его премьер-министром. Согласно подписанному с правительством контракту, он должен занимать пост главы «Нафтогаза Украины» до марта 2020 года.