Элиста, 13 мая, 2019, 10:47 — ИА Регнум. 200 тысяч рублей будет взыскано с Элистинского дома-интерната для умственно отсталых детей в пользу воспитанницы этого учреждения по решению суда. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба прокуратуры Калмыкии.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Прокурор Калмыкии ранее направил в суд иск в защиту интересов воспитанницы дома-интерната. Несмотря на то, что законодательство предусматривает полное государственное обеспечение детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на стационарном обслуживании, в том числе — предоставление питания, одежды, обуви, мебели, коммунальных услуг, медобслуживания и образования, в течение восьми лет все необходимое для жизни девочки покупалось за счёт ее пенсии по инвалидности. Причиной стало отсутствие достаточного финансирования из средств республиканского бюджета.

Суд согласился с иском прокурора о нарушении конституционных прав несовершеннолетней на бесплатное социальное обслуживание и взыскал с социального учреждения более 200 тыс. рублей. Пока решение суда в законную силу не вступило.

Как сообщало ИА REGNUM, о нарушениях в Элистинском доме-интернате ранее заявили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ — тогда сообщалось, что со счетов детей, воспитанников интерната, за последние годы было снято около двух миллионов рублей. Такое решение руководства учреждения было вынужденным, из-за хронического недофинансирования республиканским бюджетом.