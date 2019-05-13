Калуга, 13 мая, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Традиционная всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная к предстоящему международному дню памяти умерших от СПИДа, стартовала 13 мая в Калужской области. Приоритетными направлениями акции являются информирование и обследование населения на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM заведующая отделом медицинской профилактики Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Ирина Штанина.

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В течение двух недель в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, на предприятиях, в организациях социального обслуживания и в школах области пройдут лекции, открытые уроки, тематические выставки по теме «ВИЧ/СПИД — касается даже тех, кого не касается!», кинолектории «Узнай все о ВИЧ-инфекции». В поликлиниках и в СПИД-центе жители региона и гости области смогут по желанию оперативно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию.

По состоянию на 1 января 2019 года в Калужской области зарегистрировано 3397 жителей с ВИЧ-инфекцией, из них 267 человек были выявлены в 2018 году. Заражение ВИЧ произошло у 63,2% граждан при незащищенных половых контактах (случайные и беспорядочные половые связи), каждый четвертый был инфицирован ВИЧ при употреблении наркотиков.

ВИЧ-инфекция регистрируется во всех районах Калужской области. Так, уровень заболеваемости ВИЧ в 2018 году составил 26,3 на 100 тыс. населения, уровень пораженности — 246,1 на 100 тыс. населения, что меньше среднероссийских показателей (69 и 686,2 на 100 тыс. населения, соответственно).

Из зарегистрированных в 2018 году отмечается рост доли пациентов, выявленных на поздних стадиях — c 35% в 2017 году до 43,4% в 2018 году, что связано с поздним обращением граждан к врачу, несвоевременным и нерегулярным обследованием на ВИЧ.

В регионе ВИЧ-инфекцией болеют люди любого возраста — как мужчины, так и женщины (63,3% и 36,7%, соответственно). С 2016 года отмечается неблагоприятная тенденция роста вовлечения в эпидемический процесс ВИЧ-инфекции лиц подросткового возраста.

«Продолжается выявление ВИЧ среди граждан в возрасте старше 30 лет (в 2018 году — 81,2%, из них 35,2% — старше 40−50 лет). У пациентов старших возрастных групп заболевание чаще выявляется на поздних стадиях, значит, они живут с ВИЧ-инфекцией, не зная о болезни, что опасно как для самого пациента», — считает Ирина Штанина.

Напомним, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/СПИД в России напряженная, случаи заболевания регистрируются во всех субъектах Российской Федерации (пораженность на 31 декабря 2018 года составила 686,2 на 100 тыс. населения), растет число регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией (более 0,5% от численности населения), где проживает половина населения страны.

На 1 января 2019 года в стране было зарегистрировано 1млн 326 тыс. 239 случаев ВИЧ-инфекции, из которых 24% закончились летальным исходом. Только за 2018 год 101 тыс. 345 человек узнали, что они — ВИЧ-инфицированы. Заражение произошло у 60% граждан при половых контактах, 39% — при употреблении наркотиков. Наибольший уровень пораженности наблюдается в возрастной группе от 30 до 44 лет.