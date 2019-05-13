Улан-Удэ, 13 мая, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Руководство национального парка «Тункинский» Бурятии установило награду за информацию о поджоге лесов и личности поджигателя. Если она приведёт к установлению вины поджигателя приговором суда, то информатор получит 10 тыс. рублей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе нацпарка.

stevepb Огонь. Трава

Вознаграждение было обещано после того, как в начале мая добровольные дружины Тункинского района совместно с инспекторами национального парка боролись с возгоранием в урочище Бойтог. По предварительным данным, пожар начался днем 6 мая из-за поджога неустановленным лицом.

«Предположительно, причиной стал поджог, так как было несколько очагов возгорания. Сейчас силами лесоспасательной службы нацпарка ведется тушение большого пожара на площади более 30 га. Задействованы 63 человека, шесть машин», — отметил исполняющий обязанности директора Роман Таряшинов.

Напомним, на территории республики с 15 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещено разведение костров за пределами специально предусмотренных мест. Также под запрет попадут выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ. Единственным исключением станут работы, проводимые специализированными организациями для предупреждения лесных пожаров.

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