Пермь, 13 мая, 2019, 10:19 — ИА Регнум. В Перми в настоящее время в рамках новой транспортной модели обсуждаются новые условия выполнения транспортной работы. Предполагается, что по новым контрактам размер штрафа за нарушение маршрута следования или несоблюдение расписания будет существенно увеличен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Автобусы на улице Перми

По итогам первого квартала 2019 года «Гортранс» проанализировал деятельность пассажирского транспорта и составил рейтинг местных перевозчиков. Отмечена стабильная работа, расписание маршрутов выполняется в среднем на 96,1%, регулярность движения автобусных маршрутов составляет 95,3%, трамваев и троллейбусов — 99,7%.

При составлении рейтинга перевозчиков учитывалось общее выполнение рейсов, выполнение первых и последних рейсов, а также регулярность движения. Под регулярностью движения понимается количество выполненных рейсов с отклонением от расписания не более пяти минут, сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.

Напомним, реализация новой транспортной модели предусмотрена в 2019—2023 годы. С 1 мая в Перми началась ликвидация троллейбусного парка и переход на автобусы. На 10 городских маршрутов вышли новые современные, визуально отличающиеся брендированные автобусы. Новый подвижной состав оборудован системами видеонаблюдения, а также специальными информационными, визуальными и звуковыми устройствами. Новые низкопольные автобусы удобны, в том числе для маломобильных групп населения. Они оснащены системами отопления, кондиционирования, специальным откидным трапом, предназначенным для более комфортного доступа пассажиров в салон.