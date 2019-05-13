Анкара, 13 мая, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали порядка 400 нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза, об этом 13 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Большая часть беженцев была задержана силами жандармерии в провинции Ван на востоке страны: здесь 325 человек были доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев из стран Африки и с территории Ближнего Востока.

Население, спасаясь от внутренних конфликтов в своих государствах, пытается попасть на территорию Евросоюза, где надеется начать новую, более достойную жизнь.

В 2015 году Анкара и Брюссель заключили соглашение, в соответствии с которым правоохранительные органы Турции не будут допускать беженцев на территорию содружества.