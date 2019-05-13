Астана, 13 мая, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Блогеры в Казахстане должны предоставлять всем кандидатам в президенты республики равные возможности для агитации. Об этом 13 мая заявила член Центральной избирательной комиссии Казахстана Зауреш Баймолдина, сообщает издание Tengrinews.kz.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По её словам, любое СМИ в республике обязано предоставлять равные возможности для кандидатов в президенты. Баймолдина уточнила, что если блогер опубликует информацию об одно из кандидатов, то такую же возможность необходимо предоставить другим кандидатам.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Зауреш Баймолдина заявила, что ЦИК Казахстана зарегистрировал на досрочные выборы президента республики 67 международных наблюдателей.

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