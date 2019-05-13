Оренбург, 13 мая, 2019, 09:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области школы привлекли к административной ответственности на общую сумму 37,8 тыс. рублей. Поводом для санкций стали нарушения, выявленные во время проверок Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском управлении надзорного ведомства.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

В первом квартале 2019 года проверено 96 школ. Исследованы пробы питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, мебель на соответствие росту детей, проведены измерения уровня освещенности в учебных помещениях и электромагнитных полей на рабочих местах, оборудованных компьютерами, проводилась оценка организации питания учеников.

Среди выявленных нарушения несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоках и технологии приготовления блюд; есть проблема полноценности школьных завтраков и обедов. Претензии ревизоров касались и школьной мебели, расписания школьных занятий, несвоевременного прохождения медосмотра.

По результатам надзора составлено 147 протоколов об административных правонарушениях, вынесено постановлений о наложении штрафов на сумму 375,8 тыс. рублей. По фактам нарушений в адрес учредителей образовательных организаций направлено 55 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.