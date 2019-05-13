Москва, 13 мая, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Обстановка вокруг Ирана явно накаляется, обе стороны демонстрируют готовность вступить в военное столкновение, причём Иран грозит потопить авианосец США, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Такое обострение абсолютно невыгодно Евросоюзу, который старается сохранить торговые процессы с Тегераном.

Но возможностей дипломатии Берлина и Парижа не хватает, поэтому все замерли в ожидании развязки», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизад заявил, что США могут получить «удар в голову» в случае агрессии против Ирана.

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