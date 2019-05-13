Джакарта, 13 мая, 2019, 09:37 — ИА Регнум. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Индонезии объявили 12 мая о подсчете 77,92% голосов, отданных во время всеобщих выборов, проходящих в стране 17 апреля, сообщает Antaranews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ЦИК, пара кандидатов на пост президента и вице-президента страны, Джоко Видодо и Маруф Амин набрали 56,29% или 67 млн голосов, а пара Прабово Субианто и Сандьяга Уно получила 43,71% или 52 млн голосов.

Издание отмечает, что из 34 провинций в Индонезии Бали и Горонтало уже завершили подсчет голосов. В остальных провинциях процесс подсчета голосов превысил 90%. Подсчет голосов индонезийских избирателей, проживающих за границей, достиг 87,9%.

Напомним, официальные результаты выборов в Индонезии будут объявлены не раньше 22 мая 2019 года из-за ручного подсчета голосов. Подведение итогов голосования будет проводится поэтапно на открытом пленарном заседании.