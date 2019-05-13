Киев, 13 мая, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Избранный президент Украины Владимир Зеленский должен «публично присягнуть на верность националистам», заявил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире «5 канала».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, секрет успеха Зеленского заключается «в молчании», однако эта стратегия в скором времени перестанет работать, и он начнет быстро терять поддержку граждан страны.

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Вятрович отметил, что если Зеленский предпримет какие-либо действия, направленные против недавно принятого закона о языке, националисты «обрушатся на него с критикой». Поэтому новому главе государстве необходимо «публично присягнуть на верность националистам», подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что Украина по-прежнему будет держать курс на вступление в Североатлантический альянс и не изменит отношения «к войне с Россией».

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