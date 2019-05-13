Москва, 13 мая, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Стремление жителей России продолжать работу даже тогда, когда в этом нет финансовой необходимости, присуще людям среднего и старшего возраста, считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM, результаты опроса ВЦИОМ, он пояснил:

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

«Отношение к работе как к важнейшему процессу жизни, конечно, идёт с советских времён. И, думаю, людям среднего и старшего возраста более присуще, чем молодым. Помните ироничное «нам хлеба не надо — работу давай». Ирония тут скрывает истинное отношение к делу. Работа определяет жизнь — даже если платят копейки или задерживают зарплату. Работу сложнее поменять, чем семью. Да и коллектив часто эту семью легко заменяет…

Тут есть и вполне обоснованный страх лишиться единственного средства к существованию (накоплений почти ни у кого нет). Но и надуманная самому себе обуза есть тоже. Молодежь смотрит на вещи проще, меняет места работы, а то и города проживания, и даже страны, легко и непринужденно. Проигрывают? Бывает. Но все же выигрывают за счёт более активного отношения к себе и жизни. Так и надо!».

Напомним, ранее отмечалось, что подавляющее большинство жителей России, опрошенных ВЦИОМ, готовы работать даже при отсутствии нужды в заработке. В ходе исследования выяснилось: более половины респондентов продолжили бы трудиться на прежнем месте, а 22% предпочли бы сменить работу. И только каждый пятый (21%) хотел бы уволиться и больше не работать.