Гонконг, Китай, 13 мая, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Новый случай африканской чумы свиней был зафиксирован на скотобойне Гонконга, в результате чего 6 тыс. свиней было забито, сообщает агентство Синьхуа.

(сс)Falkenpost Свиьи

Случай был зафиксирован после обеда по местному времени 10 мая на скотобойне Шэн Шуй. Для минимизации риска распространения вируса все свиньи на бойне были уничтожены, а помещения продезинфицированы.

Как сообщало ИА REGNUM, африканская чума свиней, которая вспыхнула уже в десятках регионов Китая, привела к тому, что крупнейший китайский производитель свинины Wens Foodstuff Group Co. терпит убытки на фоне падения цен на мясо.

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