Вильнюс, 13 мая, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Во время выборов президента Литвы, которые состоялись 12 мая, прошли два референдума — о двойном гражданстве и сокращении численности парламента. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 мая, по данным ЦИК Литвы, оба референдума провалились — литовская конституция останется без изменений.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Референдум о сокращении численности парламента признан несостоявшимся — в нём участвовало менее 50% избирателей, а о либерализации двойного гражданства состоялся (явка 51,72%), три четверти в нём высказались «за» изменение конституции, но это оказалось меньше, чем 50% от всех избирателей в Литве, имеющих право голоса, что необходимо по литовским законам, когда вопрос касается изменения конституции.

В Литве больше всего надеялись, что состоится референдум о двойном гражданстве. Этот вопрос встал особенно остро после решения Великобритании выйти из ЕС. В Объединённом Королевстве живёт несколько сотен тысяч граждан Литвы. Литовцы также массово проживают в Ирландии, странах Скандинавии, Германии, Испании, Италии и других. Большинство из них — уже длительный срок, который даёт право вступить, например, в британское гражданство. Английские литовцы пообещали, что этим правом воспользуются, даже если из-за этого придётся потерять литовский паспорт. В Литве надеялись, что при упрощении процедуры двойного гражданства у эмигрантов сохранится и литовский паспорт, и паспорт новой родины, и численность граждан Литвы резко не сократится на 15% и выше.