Омск, 13 мая, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Объём поступлений от налогоплательщиков Омской области по отрасли «Деятельность финансовая и страховая» составил 4,1 млрд рублей, что на 12% превышает показатель предыдущего года, сообщает 13 мая пресс-служба Федеральной налоговой службы России.

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«Доля этой отрасли в общем объеме поступлений от налогоплательщиков Омской области в консолидированный бюджет Российской Федерации составила 2,4%», — говорится в сообщении.

В ФНС отметили, что крупнейшими налогоплательщиками региона по отрасли стали Сбербанк, РайффайзенБанк, ОТП Банк, Банк ВТБ, а также Центральный Банк России.

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