Москва, 13 мая, 2019, 08:42 — ИА Регнум. В 2019 году традиционное для теплого времени года блюдо — окрошка — обойдётся жителям России на 9% дороже, чем годом ранее. Значительнее всего за это время подорожали огурцы, сметана, лук и укроп — на 10−12%.

Nikkolo Окрошка

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Так, в мае традиционное блюдо русской кухни обойдётся в 420 рублей. При расчёте стоимости приготовления окрошки было проанализировано более 11 млрд кассовых чеков, сообщают «Известия». Издание использовало классический рецепт на литр кваса или четыре порции: 230 г редиса, 400 г картофеля, пять штук куриных яиц, 300 г огурцов, столько же варёной колбасы, 230 г сметаны, а также зелень.

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В Министерстве сельского хозяйства отметили, что причиной подорожания стал рост цен на электроэнергию, удобрения и другие общехозяйственные расходы, которые пришлось вложить в стоимость готовой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, набор для шашлыка в России в 2019 году по сравнению с 2018-м подорожал на 16%. Теперь на мясо, приготовленное на мангале, придётся потратить 970 рублей. Так, порция шашлыка российским гражданам обойдётся в 320 рублей, что на 13% больше, чем в 2018 году. На 19% за год выросла стоимость мангала. На сегодняшний день он в среднем стоит 420 рублей.